Scheidsrechter fluit geen penalty nadat Dieumerci Mbokani neergaat in de zestien. Terecht?

In de wedstrijd tussen Antwerp en OHL maandagavond speelde Ibrahima Seck net na rust Diemerci Mbokani aan in de zestien van OHL. Met 2-2 op het scorebord vloerde centrale verdediger Sascha Kotysch Mbokani in de zestien met een halve judoworp, maar scheidsrechter Wim Smet zag er geen graten in en floot geen penalty voor The Great Old.