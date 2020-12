AA Gent-watcher legt uit waarom Wim De Decker nog krediet heeft: “Zijn sloep maakt al water sinds augustus en meestal had hij maar één peddel aan boord”

Acht nederlagen op veertien wedstrijden, het is een diep dal waar AA Gent door moet. Dus zijn er supporters die nu weer hopen op drastische maatregelen. Lees: een trainerswissel. Het Gentse bestuur lijkt niet geneigd Wim De Decker te slachtofferen. Waarom zou het ook? De oorzaak van de malaise ligt niet bij hem.

“Geen enkele trainer blijft ongestraft verliezen.” Het is een wetmatigheid in het voetbal, die ook in de Gentse bestuurskamer weergalmt. Een trainer verdient evenwel krediet om iets op te bouwen. Zeker ...