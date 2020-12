Marc Coucke dreigt 125 miljoen te moeten terugstorten voor Omega Pharma: “Alsof je auto koopt, tegen muur rijdt en je geld terugeist”

Hoeveel ondernemer Marc Coucke straks moet terugstorten aan Perrigo zal pas duidelijk worden in april. Perrigo zei in de arbitrageprocedure dat ze het slachtoffer werden van fraude. De ver­kopers zouden bedrog gepleegd hebben om tot een hogere verkoopprijs te komen. Coucke zelf, co-stichter van Omega Pharma, had een tegenclaim ingediend. “Het is alsof je een auto koopt, ermee ­tegen een muur rijdt en dan naar de verkoper teruggaat en je geld terugeist”, luidde het.

Beide kampen hebben afgelopen maand hun pleidooien kunnen doen bij de rechtbank. Het kamp Coucke lijkt optimistisch. Volgens hen werd fraude niet aangetoond. In dat geval dreigt voor Coucke de maximumfactuur van 125 miljoen euro. Mogelijk komen er nog experten aan bod om de exacte som te bepalen. Bij de verkoop van Omega Pharma kreeg Coucke de helft (620 miljoen euro) in cash uit­betaald en de andere helft in aandelen Perrigo. Die zijn ­ondertussen al de helft in waarde gezakt.