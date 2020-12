“De trainingen bij Club en Anderlecht zijn blijkbaar weergaloos. Eerst zien en dan geloven”

Als mijn zoon te zacht naar de goal trapt, zeg ik hem steevast: Jongen, in mijn tijd knalde ik zo’n bal los in de winkelhaak. Cas is ondertussen zes jaar, hij begrijpt stilaan dat ik er altijd een flinke schep bovenop doe. Dat gevoel hadden wij afgelopen weekend ook bij ­Anderlecht en Club Brugge.