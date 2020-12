Eden Hazard twee tot vier weken out met dijblessure, maar “dit is niet te wijten aan stress”

De blessure van Eden Hazard (29) is erger dan gevreesd. De dribbelaar van Real Madrid liep tegen Alaves (1-2) toch een spierblessure op in de dij en is twee tot vier weken out. Het is al zijn vierde grote kwaal dit seizoen en in het slechtste scenario voetbalt Hazard niet meer in 2020. “Dit is niet te wijten aan stress”, counterde zijn coach Zinédine Zidane.

Een blessure aan de rectus femoris. Dat klinkt niet om te lachen en dat is het ook niet. Na een schijnbaar onschuldig sprintduel zaterdag tegen Alaves moest Eden Hazard opnieuw gewisseld worden. Trainer Zidane hoopte dat het maar een tik was, maar na uitgebreide onderzoeken communiceerde de club gisteren: “Geraakt aan de rectus femoris”. In mensentaal wil dat zeggen dat de Rode Duivel een spierblessure heeft in de dij en moet rusten. In het beste geval is hij twee weken out, in het worstcasescenario vier weken.

Het onheil blijft dus duren. De Rode Duivel was net terug na een coronabesmetting, maar sukkelde dit seizoen eerder al met een contractuur en met de enkel. Hazard miste dit seizoen al acht van de veertien matchen die Real Madrid betwistte. Volgens sommige dokters is dat deels te wijten aan stress. De topaankoop wil zich zo graag bewijzen dat hij zijn spieren forceert. Op de persconferentie voor het duel met Shakthar Donetsk kreeg Zidane die vraag voor de voeten geworpen. “Stress? Wat zeg jij nu?”, repliceerde hij. “Dit zijn zaken die in elk team gebeuren. We moeten volhouden. Eden is sterk en ik twijfel niet aan hem en aan wat hij wil bereiken. We moeten hem wel helpen.”

Vanavond mist Hazard uiteraard de Europese confrontatie met Shakthar en ook het laatste groepsduel tegen Borussia Mönchengladbach mag hij vergeten. Gelukkig staat Real er in de CL-poules nog goed voor. In de Primera Division staat het pas vierde en daar zijn de ontmoetingen met Sevilla en Atlético onhaalbaar voor Hazard. Bovendien zien alleen de grootste optimisten hem later deze maand nog meedoen tegen Athletic Bilbao en Eibar. Voor Hazard is 2020 gewoon een snertjaar. Hij stond vaker aan de kant dan op het terrein.

17 blessures

Het is trouwens ook afzien voor Real Madrid zelf. Niet minder dan 17 spelers van de A-ploeg liepen dit seizoen al blessures op. Dat heeft grotendeels te maken met het nog hogere wedstrijdritme in dit coronajaar. Ook andere topclubs klaagden dit fenomeen al aan.