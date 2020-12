CLUBNIEUWS. AA Gent maakt werk van eerste wintertransfer, Beerschot beste promovendus in jongste 50 jaar

Het is voetballen geblazen in de Jupiler Pro League. Wij lijsten het belangrijkste nieuws van onze eersteklassers voor u op.

BEERSCHOT. Beste promovendus in 50 jaar

Beerschot staat na 14 speeldagen op kop in de Jupiler Pro League, met 28 punten en 4 nederlagen. De jongste vijftig jaar deed een promovendus nooit beter. In 1996-97 behaalde Moeskroen 26 punten na 14 speeldagen, maar nooit stond een kersverse eersteklasser op dat moment op de eerste plaats.

De slechts 28 punten en reeds 4 nederlagen zijn wel geen indrukwekkende cijfers. Uitzonderlijk is het evenwel niet, de jongste vijftig jaar. In 1978-79 telde de latere kampioen ­Beveren SK slechts 26 punten (omgerekend naar 3 punten per zege). Ook Club Brugge (1975-76) en Anderlecht (2014-15) deden het met 27 punten minder goed. Net als Beveren in 1979 werden Club en Anderlecht in die bewuste seizoenen wel kampioen.

Met 4 nederlagen na 14 speeldagen evenaart Beerschot het record van Zulte Waregem in het seizoen 2012-13. De ploeg van Francky Dury zou pas op de allerlaatste speeldag van Play-off 1 de titel aan Anderlecht moeten laten. (lvdw)

Nainggolan wordt ambassadeur

Welkom Radja: Een opmerkelijke titel die Beerschot maandagmiddag de wereld instuurde, maar voor de supporters al beginnen te dromen: Radja Nainggolan wordt, als voormalige jeugdspeler die uiteindelijk doorbrak op het grote toneel, ambassadeur van de Kielse club. Hoe Nainggolan zijn rol zal invullen, is nog niet bekend. Maar op de clubwebsite gaf Il Ninja wel al een korte reactie. “Met veel plezier word ik ambassadeur. Beerschot is zoals ik. Rauw en inventief. Ook hun supporters zitten diep in mijn hart.” (yala)

KV OOSTENDE. Blessin: “Te slap uit de kleedkamer”

KVO-trainer Alexander Blessin was ontevreden na KV Kortrijk-Oostende. Hij zag dat het vooral Hubert was die zijn ploeg nog in de wedstrijd hield, zelfs nog voor de gelijkmaker van Hjulsager binnenging. “Onze eerste helft was lang niet goed. We liepen heel vaak achter de bal aan en wonnen niet genoeg duels. We kwamen terug met een mooie goal, maar ook met een fantastische keeper”, aldus Blessin. “We kregen toch wat controle, maar daarna kreeg ik een déjà-vugevoel van Waasland-Beveren. We komen te slap uit de kleedkamer en pakken meteen een goal. Dat bleek uiteindelijk fataal.” (jve)

ZULTE WAREGEM. Geen Van Hecke door last aan adductoren

Afgelopen zondag zat Jannes Van Hecke niet in de wedstrijdselectie bij Zulte Waregem. De youngster had last aan de adductoren en moest uiteindelijk afhaken. Ook William

Bianda was niet honderd procent fit en bleef op de bank. In het slot gunde Francky Dury de Australisch-Griekse aanwinst Panos Armenakas nog zijn eerste officiële speelminuten in het shirt van Zulte Waregem. Gisteren kregen de spelers vrij. Vandaag start Essevee zijn voorbereiding op de wedstrijd tegen Anderlecht op vrijdag. (tjm)

CERCLE BRUGGE. Velkovski terug uit quarantaine

De spelers kregen na de 3 op 9 slechts één dagje rust. Iedereen was beschikbaar om te trainen. De quarantaine van Velkovski ziter (foto) op en hij vatte gisteren de terugreis aan vanuit Hongarije. Vandaag hoopt hij weer de training te hernemen. Biancone is drie weken out en revalideert. De beloften hebben geen wedstrijden, maar blijven in groepjes van vier trainen. (kv)

AA GENT. Eerste wintertransfer op komst, Samoise verlengt tot 2023

AA Gent is bezig met het vastleggen van een eerste wintertransfer. Het gaat om Algassimou Bah, de aanvoerder van de nationale ploeg U20 van Guinee. De talentvolle nummer tien wordt al langer gevolgd door AA Gent. Omdat Bah – bijgenaamd Castro – pas op 12 november zijn 18de verjaardag vierde, kon hij niet eerder worden vastgelegd. Het is nu wachten op zijn visum vooraleer hij naar België kan vliegen en er voort kan worden onderhandeld. Bah, momenteel geblesseerd aan zijn enkel, werd in het verleden ook al genoemd bij Atlético Madrid en AC Milan. Door het coronavirus zijn transfers in Afrika momenteel niet makkelijk en daar kan Gent nu zijn profijt mee doen. (kvu)

Algassimou Bah,

AA Gent beloont belofte Matisse Samoise met een contractverlenging. De Gentse offensieve middenvelder ligt hierdoor tot juni 2023 onder contract bij de Buffalo’s, waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot. De negentienjarige middenvelder debuteerde dit seizoen bij de Gentse hoofdmacht tijdens het Europese duel tegen Dynamo Kiev en scoorde zelfs bij zijn competitiedebuut tegen Beerschot. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Vierde match in elf dagen

De wedstrijden volgen elkaar snel op voor Waasland-Beveren. Morgen woensdag speelt de Oost-Vlaamse club om 17 uur een inhaalmatch op het veld van Charleroi, de vierde match in elf dagen tijd. De spelers werden gisteren onderworpen aan een nieuwe coronatest. Vandaag trainen de manschappen van Nicky Hayen een laatste keer. (whb)

RC GENK. Ook beloften tonen zich

Iedereen is wedstrijdfit bij RC Genk. Terwijl de elf basisspelers van de wedstrijd op Cercle Brugge maandagmiddag een ontspannen training afwerkten, gingen de vijftien andere kernspelers – aangevuld met een negental beloften – voluit in een onderling oefenduel van twee keer 35 minuten. Uiteindelijk werd er vijf keer gescoord door Dessers, Seigers en de beloften Nemeth (2x) en Cuypers. De Genkse jongeren grepen de kans om zich te tonen aan hoofdcoach John van den Brom met beide handen, de beloftencompetitie wordt ten vroegste in januari hervat. (mg)

ANDERLECHT. Nilis ziet Bakkali hattrick maken tegen RWDM

De invallers van Anderlecht hebben gisteren vriendschappelijk met 4-1 gewonnen van RWDM. Luc Nilis was op zijn eerste dag als stagiair-trainer bij paars-wit een aandachtige toeschouwer. Bakkali maakte een hattrick voor de rust en bleef na de pauze binnen. Het vierde doelpunt kwam op naam van Dimata. De basisopstelling van RSCA tegen RWDM: Verbruggen; Sardella, Luckassen, Vranjes, Lawrence; Zulj, Ait El Hadj, Verschaeren; Dauda, Bakkali, Dimata. (mah)

OH LEUVEN. Weer truc van lastminutewissel

Het begint een gewoonte te worden bij OHL: iemand op het wedstrijdblad zetten die niet start. Bedoeling van Brys is inspelen op de opstelling van de tegenstander, die pas een uur voor aftrappen bekendgemaakt wordt, en de tegenstander verrassen. Gisteren op Antwerp was het De Norre die zou spelen, maar uiteindelijk bleek Maertens op zijn plaats te staan. Er stond nog een gekkigheid op het wedstrijdblad: Schouterden zat na elf jaar plots op de bank bij OHL, maar dat bleek een administratief foutje. (mah)

STVV. Schorsingen dreigen

Muscat liet niet in zijn kaarten kijken omtrent mogelijke veranderingen voor de wedstrijd vanavond tegen Moeskroen. Het is ook gissen naar de veldbezetting: 3-5-2 of, vermoedelijk, 4-1-2-3. Vier Kanaries staan op één gele kaart van een schorsing. Alle coronatests waren opnieuw negatief. Moeskroen-trainer Simao, zal waarschijnlijk teruggrijpen naar de elf die vorige week woensdag hun eerste zege van het seizoen pakten op het veld van Cercle Brugge. In de 4-4-2 van de Portugees zouden Ciranni – op één kaart van schorsing –, Gnohéré, Bocat, Olinga en Xadas zo opnieuw in de ploeg komen. Dabila is de enige geblesseerde bij de Henegouwers. (pivan, gus)