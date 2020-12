Omstreden corona-adviseur Witte Huis neemt ontslag

Scott Atlas, de omstreden corona-adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, neemt ontslag. Dat bevestigt Atlas via Twitter. Hij legt zijn werk volgende week al neer. Onder anderen topexpert Anthony Fauci stelde eerder al vragen bij het functioneren van de man.

In zijn ontslagbrief prijst Atlas het werk van de regering-Trump op het gebied van de pandemie en wenst hij “het nieuwe team” succes. “Ik werkte hard met één enkel doel: om levens te redden en Amerikanen door deze pandemie te helpen”, schrijft Atlas. Hij zegt in zijn ontslagbrief dat hij altijd de recentste wetenschappelijke inzichten en bewijzen heeft gevolgd “zonder politieke overwegingen of beïnvloeding”.

Anthony Fauci, de topimmunoloog die leiding geeft aan het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten van de VS, zei echter te vrezen dat Atlas informatie gaf aan president Trump die “echt uit de context is gehaald of zelfs incorrect is”. Ook Robert Redfield, directeur van het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie, uitte diezelfde zorg.

De neuroradioloog die niet gespecialiseerd is in infectieziekten, werd onder meer ook bekritiseerd omdat hij het belang van het dragen van mondmaskers en andere coronamaatregelen betwijfelde, en veeleer pleitte voor groepsimmuniteit of het isoleren van kwetsbaren. Toen de gouverneur van Michigan twee weken geleden nieuwe beperkingen oplegde, tweette Atlas dat “de enige manier om dit te stoppen is als het volk in opstand komt, #Vrijheid doet ertoe”. De uitspraak kwam hem op zware kritiek te staan, zeker omdat een ontvoering van de gouverneur eerder nog nipt voorkomen was. De Stanford University distantieerde zich van de visies van haar professor.

“Gevaren van lockdowns”

In zijn ontslagbrief schrijft Atlas dat “meer dan wat ook, mijn advies altijd gefocust was op het beperken van alle schade van zowel de pandemie als het structurele beleid zelf”. Hij zegt dat hij beleid ontwierp “om de bescherming van de zwakken te verhogen, en tegelijk scholen en de maatschappij veilig te heropenen”, en dat hij de “gevaren van langdurige lockdowns” in de verf zette.

Honored to have served @realDonaldTrump and the American people during these difficult times. pic.twitter.com/xT1hRoYBMh — Scott W. Atlas (@ScottWAtlas) December 1, 2020

De Verenigde Staten zijn van alle landen in de wereld het zwaarst getroffen door de coronapandemie. Het land heeft met meer dan 13,5 miljoen besmettingen en meer dan 265.000 doden in absolute cijfers de meeste besmettings- en sterfgevallen. Op dit moment vindt een nieuwe piek plaats, met telkens ruim 100.000 tot zelfs meer dan 200.000 besmettingen en 1.000 à ruim 2.000 overlijdens per dag.