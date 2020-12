Bijna 200 miljoen euro aan Europese waarborgen voor Vlaamse coronasteun

Het Europese Investeringsfonds (EIF) voorziet in 195 miljoen euro aan waarborgen voor de achtergestelde leningen die de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV toekent wegens de coronacrisis. Het EIF en PMV ondertekenden daartoe maandag een overeenkomst tijdens een bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan het EIF in Luxemburg.

Kmo’s, zelfstandigen, start-ups en scale-ups die zware klappen kregen wegens de coronacrisis, kunnen sinds mei een achtergestelde lening met een looptijd van 3 jaar en interesten van 3 tot 6 procent aanvragen bij PMV. Tot nu toe kwamen 1.016 aanvragen binnen voor een kredietbedrag van alles samen 394,2 miljoen euro, terwijl voorlopig 269 dossiers voor 128 miljoen euro werden goedgekeurd. De Vlaamse regering trok een budget van 500 miljoen euro uit.

Door de overeenkomst met het EIF kan PMV tot 195 miljoen euro aan eventuele verliezen door niet-terugbetaalde achtergestelde leningen recupereren bij de Europese instantie. Daarvoor worden twee bestaande waarborginstrumenten (InnovFin en COSME) uitgebreid.

Lagere rente

“Deze garanties maken echt een verschil voor de Vlaamse ondernemer: dankzij deze uitbreiding kunnen we voor coronaleningen met een kredietbedrag tot en met 150.000 euro een uitgestelde interestvoet van 3 procent (in plaats van 4,5 of 5 procent, nvdr.) aanbieden”, zegt Michel Casselman, algemeen directeur van PMV.

Van de ruim duizend aanvragen die bij PMV binnenkwamen, is ruim de helft (52 procent) voor een kredietbedrag van minder dan 150.000 euro, terwijl die dossiers maar 8,8 procent van het totaal aangevraagd bedrag vertegenwoordigen. Zowat twee derde van de aanvragen komt van kmo’s en zelfstandigen, maar start- en scale-ups – die het overige derde vertegenwoordigen – vragen met 207,5 miljoen euro meer dan de helft van het totale kredietbedrag aan.

Zowat een vijfde van de aanvragen is overigens niet-ontvankelijk omdat het bijvoorbeeld niet om kmo’s of ondernemingen in moeilijkheden gaat of omdat er geen financierbare activiteiten zijn. Naast de 269 goedgekeurde dossiers, zijn er momenteel 276 in behandeling voor een totaal kredietbedrag van 85 miljoen euro. “Voor vele dossiers moet PMV bijkomende informatie opvragen bij de aanvragers”, zegt een woordvoerder van minister Crevits.

De achtergestelde leningen kunnen nog tot 15 april worden aangevraagd.