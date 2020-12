Directeur-generaal Wereldgezondheidsorganisatie: “Aantal besmetting wereldwijd voor het eerst gedaald, maar wees voorzichtig tijdens feestdagen”

Vorige week noteerden we wereldwijd voor het eerst sinds september een daling van het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen. “Maar dit is geen tijd om voldaan achterover te leunen, vooral met de feestdagen in zicht.

“De wereldwijde daling is vooral het gevolg van een daling van het aantal gevallen in Europa dankzij de effectiviteit van moeilijke maar noodzakelijke maatregelen die de afgelopen weken zijn genomen”, verduidelijkte Tedros Adhanom Ghebreyesus, de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij noemde het welkom nieuws, maar wel een daling die met uiterste voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd. “Er is nog steeds een toename van het aantal gevallen in de meeste andere regio’s van de wereld, en een toename van het aantal doden. Winst kan gemakkelijk verloren gaan.”

Hij vreest vooral voor de gevolgen van de feestdagen als mensen zich dan niet aan de maatregelen houden. “We willen allemaal samen zijn met de mensen van wie we houden tijdens feestelijke periodes. Maar is samenzijn met familie en vrienden de moeite waard als u hen of uzelf in gevaar brengt? Vier samen met uw gezin en vermijd bijeenkomsten met veel verschillende huishoudens en gezinnen die samenkomen. Maak een plan om het samen met je familie en vrienden te vieren als het eenmaal veilig is. De Covid-19-pandemie zal de manier waarop we moeten vieren veranderen, maar het betekent niet dat we geen feest kunnen vieren”, zei de topman van de WHO.

Hij raadde ook af om te reizen tijdens de eindejaarsperiode en vroeg om drukke winkelcentra te vermijden. “Winkel op minder drukke tijden en gebruik online winkelen als je kunt.”

Afsluiten deed de directeur-generaal met woorden van hoop. “Voor veel mensen is de pandemie een bron van angst. Maar dat we Covid-19 kunnen verslaan, kan ook een bron van hoop zijn. Er is veel hoop, vooral met de komst van de vaccins die de afgelopen weken zijn aangekondigd. Van de kant van de WHO zijn we er zeker van dat we de pandemie kunnen verslaan met behulp van bestaande instrumenten en de vaccins die in de pijplijn zitten. Het belangrijkste is dat we hoop moeten hebben, en niet alleen hoop, maar ook solidariteit om samen te werken. De pandemie zal eindigen en we hebben allemaal een rol te spelen bij het beëindigen ervan.”