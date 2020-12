Onweerachtige start van december

Het wordt dinsdag wisselvallig en wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen en buien. In de Hoge Ardennen kunnen de buien een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 3 à 4 graden in Hoog­ België en 10 graden aan zee. De wind wordt overwegend matig uit noordelijke richtingen met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

‘s Ochtends is de wind in het oosten eerst zwak uit westelijke richtingen, in het westen is hij tijdelijk vrij krachtig. Aan zee waait er een krachtige noordelijke wind die in de loop van de dag iets in kracht afneemt. Daar zijn rukwinden mogelijk tot 70 à 80 kilometer per uur.

‘s Avonds vallen er hier en daar nog enkele buien. Later vannacht blijft het overwegend zwaarbewolkt en wordt het nevelig of mistig met mogelijk wat lichte regen of motregen, in de Hoge Venen eventueel wat lichte sneeuw. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 à 5 graden in Vlaanderen. De matige noordelijke wind wordt in de loop van de nacht zwak.

Woensdag wordt het rustig en blijft het overwegend zwaarbewolkt en grijs. Op wat lokale lichte regen of motregen na blijft het droog. De maxima schommelen tussen 2 graden in Hoog­ België en 8 graden aan zee. De wind is zwak en veranderlijk.

Donderdag en vrijdag is het iets frisser met perioden van regen, en in de Ardennen soms winterse neerslag. De maxima variëren van 3 tot 6 graden en meer wind. In het weekend wordt het overwegend droog met wat meer opklaringen en kans op nachtvorst.