Vandaag gaan de winkels weer open: aan deze regels moeten klanten en winkeliers zich houden

Alle winkels kunnen vanaf vandaag weer de deuren openen. Een van de weinige versoepelingen die de overheid toestond. Maar om de daling van de cijfers niet te doen stoppen gaan klanten en winkeliers zich aan de richtlijnen moeten houden. Dit zijn de belangrijkste regels in een overzicht.

Richtlijnen voor de klanten

-Winkel alleen. Je mag met kinderen jonger dan 18 jaar of personen die hulp nodig hebben naar de winkel gaan. Doe dit zo weinig mogelijk.

-Ontsmet eerst je handen, raak alleen de producten aan die u nodig hebt.

-Je mag maximum een half uur in een winkel blijven.

-Draag een mondmasker. Het is verplicht.

-Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.

-Je mag geen alcohol kopen na 20 uur ’s avonds.

-Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de winkel.

-Hou 1,5 meter afstand van andere klanten (die niet behoren tot uw gezin of uw nauwe

contacten) en winkelpersoneel.

-Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

Foto: if

Richtlijnen voor de handelaar

- Laat maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte toe. Is de winkel kleiner dan 20 vierkante meter, dan mogen 2 klanten binnen als ze genoeg afstand kunnen houden.

- Klanten moeten binnen en buiten de winkel de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren.

-Voorzie waar mogelijk vloermarkeringen, linten, fysieke barrières of een te volgen loopcircuit.

- Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.

- Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.- De betaalterminal moet na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking aan de klanten.

-Ontsmet het pashokje na elke pasbeurt.

- Het is aanbevolen voorrang te geven aan mensen ouder dan 65 jaar, aan mensen die minder mobiel zijn en aan het verzorgend personeel.