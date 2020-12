De eerste sneeuw van het seizoen is gevallen. Dat gebeurde onder andere in de Belgische Eifel, de Hoge Venen en de Oostkantons.

Slechts nieuws voor wie door het lezen van dit bericht al nadenkt om de langlaufski’s en slee in de koffer te leggen en naar de sneeuw te vertrekken. Het sneeuwtapijt zal er niet lang liggen. In de Hoge Ardennen kunnen volgens het KMI de buien een winters karakter aannemen, maar het kwik zal vandaag ook in de hoogste gebieden van het land tot vier graden boven nul stijgen.

In Vlaanderen krijgen we dinsdag nog wel buien, maar geen winterse. Dit weekend voorspelt het KMI wel nachtvorst.