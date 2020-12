Dina Tersago presenteert nieuw verbouwprogramma Huis Gemaakt. “Ik weet als geen ander wat de koppels te wachten staat”

Onder het motto ‘verbouw een huis en win een thuis’ zullen jonge koppels in het programma Huis Gemaakt hun beste verbouwskills naar boven halen met als doel een eigen huis te winnen. Dina Tersago is de presentatrice van dienst en begeleidt de jonge koppels tijdens hun verbouwingen. “Bouwen en verbouwen heeft me altijd al geboeid, ook ons eigen huis heb ik eigenhandig mee helpen verbouwen. Ik weet dus als geen ander wat de koppels te wachten staat (knipoog).”