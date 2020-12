Rode Kruis roept op tot financiële steun en bloeddonaties

Rode Kruis-Vlaanderen heeft dinsdag de campagne ‘Ik geef omdat ik om je geef’ gelanceerd. De medische hulporganisatie roept daarin mensen op om het Rode Kruis financieel te steunen of bloed te geven.

De organisatie beklemtoont in de campagne dat een op de vijf Vlamingen ooit een beroep moet doen op het Rode Kruis. “Het gaat om heel veel mensen die dag in dag uit geholpen worden”, zegt woordvoerster Ine Tassignon. “Maar om op elk moment iedereen te kunnen helpen zijn genoeg financiële middelen én bloed nodig”.

In zijn nieuwe campagne gaat Rode Kruis-Vlaanderen daarom op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen. Dat kan door een afspraak te maken om bloed te geven in december. Een andere mogelijkheid is om een sms met “Ik Geef” te sturen naar 4330, waarmee je 1 euro schenkt aan de organisatie.

“De eindejaarsperiode is een moeilijke tijd om voldoende donoren over de vloer te krijgen én de coronacrisis lijkt een aantal van onze trouwe donoren tegen te houden. Daarom roepen we hen met deze campagne op om zeker langs te komen de komende weken”, zegt Tassignon.

“De coronacrisis zorgt ervoor dat we als organisatie al maanden enorm actief zijn”, zo benadrukt de woordvoerster nog. “We richtten een platform voor crisisvrijwilligers op om de zorgsector van meer helpende handen te voorzien, we helpen de overheid met het uitdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorgverleners en we vervoeren coronapatiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. Al die zaken kosten veel geld maar moeten wel meteen kunnen gebeuren als de nood er is.”