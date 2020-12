Trump ontving al 150 miljoen dollar aan schenkingen sinds verkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn bondgenoten hebben sinds de verkiezingen van vorige maand meer dan 150 miljoen dollar (125 miljoen euro) aan schenkingen ontvangen.

Trump klaagt al sinds de verkiezingen dat er fraude in het spel was. Zijn advocaten hebben dat voor de rechter niet overtuigend kunnen bewijzen, maar trouwe aanhangers maken wel veel geld over om de president te steunen. Dat geeft Trump en zijn bondgenoten volgens de krant Washington Post. die met het verzamelde bedrag naar buiten kwam een reden om nog niet op te geven.

Potentiële geldschieters worden bestookt met e-mails met dreigende taal over verkiezingsfraude. Ook staat op de officiële campagnesite van Trump een oproep om geld over te maken voor een “fonds om de verkiezingen te verdedigen”.

Slechts een deel van het geld dat Trump-aanhangers overmaken, wordt ook daadwerkelijk gebruikt om die juridische strijd mee te bekostigen. Een groot deel van de donaties zal volgens de krant vermoedelijk opzij worden gezet om toekomstige politieke activiteiten van Trump mee te financieren.

Het is ongebruikelijk dat een campagneteam direct na de verkiezingen nog zo’n enorm bedrag ophaalt. De verliezers beginnen doorgaans hun fondsenwervingsacties af te bouwen.