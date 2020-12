Niet mis te verstane boodschap voor Anderlecht-spelers aan trainingscentrum: “Tijd om wakker te worden”

De supporters van Anderlecht zijn niet blij na de “doodsaaie Clasico” tegen Standard (0-0). En dat lieten ze dan ook weten aan de poorten van het trainingscentrum in Neerpede.

Paars-wit staat momenteel zevende in de Jupiler Pro League, op zes punten van leider Beerschot. Er werden slechts twee punten gesprokkeld in de laatste drie wedstrijden en de draak van een wedstrijd tegen de Rouches was de druppel voor de paars-witte aanhang.

“Er werden deze ochtend berichten naar de spelers verstuurd. Deze zullen zichtbaar zijn van bij hun aankomst te Neerpede”, aldus Mauves Army op hun Facebook-pagina. “Wij hebben een week lang alles gegeven voor onze club. Tijdens de week, bij de laatste training tot het moment dat jullie op de bus stapten richting stadion. Zelfs op visuele manier gedurende de wedstrijd. WIJ hebben onze rol vervuld, en jullie? Geen grinta, gebrek aan inzet & motivatie. NIETS.”

En dus kwamen de fans met een oproep. “Wees trots op het blazoen dat je draagt en vooral eer het!It’s time to wake up!”, schrijven ze bij een foto van een spandoek met het opschrift: “Een team zonder de ballen om te winnen.”

