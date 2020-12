Cher groet ‘eenzaamste olifant ter wereld’ die ze zelf redde

De ‘eenzaamste olifant ter wereld’ werd zondag klaargemaakt voor een lange reis. Het 36-jarige zoogdier leefde jarenlang in gevangenschap in de zoo in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, maar kwijnde weg nadat de olifant die hem gezelschap hield, stierf. Met de hulp van Cher en dierenrechtenorganisatie Four Paws werd Kaavan gered. Hij zal zijn dagen nu slijten in een reservaat in Cambodja. De zangeres stond de olifant maandag op te wachten om hem te verwelkomen in zijn nieuwe thuisland.