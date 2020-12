Kan Beerschot kampioen worden? Onze redactie is verdeeld: “Eén goal meer dan de ander en je wint”

Beerschot is na 14 speeldagen de verrassende leider in de Jupiler Pro League, de Ratten zijn de beste promovendus in 50 jaar en met Raphael Holzhauser heeft het dé revelatie van dit seizoen in de rangen. En dus stekt zich de vraag: kan Beerschot verrassen door de titel te pakken? Onze redacteurs gaan erover in discussie, maar geraken het niet eens. “Met zijn huidige doelsaldo staat Beerschot niet eens in Play-off 1.”