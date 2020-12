Reus van Zenit onzeker voor cruciale Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge (of speelt hij verstoppertje?)

Artem Dzyuba, de dubbele meter in de spits van Zenit, is onzeker voor de Champions League-match van woensdag in Brugge. De aanvaller viel uit in het laatste competitieduel van Zenit bij Arsenal Tula. Trainer Sergej Semak zegt dat hij niet weet of hij op de Russische international een beroep kan doen.

“Dzyuba viel uit in onze laatste match. Hij kampt met een nieuwe blessure en we beslissen pas vandaag (dinsdag) of morgen (woensdag) of hij inzetbaar is.”

Russische waarnemers vermoeden dat Dzyuba niet ernstig geblesseerd is en dat Zenit verstoppertje speelt met hem. Hij zou minstens op de bank kunnen beginnen in Jan Breydel.

Lovren geschorst

Zenit-trainer Semak moet het woensdag wel zonder Dejan Lovren doen. De Kroatische international is geschorst en zit niet in de selectie. Ook rechtsback Vyacheslav Karavaev ontbreekt, door blessure. Het betekent dat de volledige rechterkant van de defensie ontbreekt.

Zenit speelt in Brugge de wedstrijd om de laatste kans. Het is uitgeschakeld voor de Champions League, maar kan nog derde worden als het met minstens twee doelpunten verschil wint van Club.

“Of we daardoor meer offensief zullen spelen? We proberen altijd aanvallend te spelen”, zegt trainer Semak. “We kennen de situatie, we weten dat we moeten scoren. We zullen agressief moeten zijn bij het begin om het maximale te halen.”