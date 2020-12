Tool berekent risico op besmetting als je met besmette persoon in één ruimte vertoeft

Een nieuwe online tool wil u helpen vast te stellen hoe waarschijnlijk het is dat u het coronavirus oploopt als iemand in uw huis, op kantoor of in een klaslokaal op school besmet is. Wetenschappers van de Massachusetts Institutes of Technology (MIT) dokterden de risicoberekening uit.

Met de tool kunnen mensen de grootte van de kamer wijzigen, aangeven welke ventilatie aanwezig is, welke maskers worden gedragen en of ze effectief correct en constant worden gedragen, hoe luidruchtig mensen zijn en hoe gezellig ze het maken.

“Het stelt gebruikers in staat om het risico van een feestmaaltijd in hun eetkamer, woonkamer of keuken te berekenen”, zeggen de makers. Volgens de onderzoekers doet de grootte of het type van de kamer er niet zo veel toe, maar wel welke soort maskers de mensen dragen en het ventilatiesysteem waarmee de ruimte is uitgerust.

Wil je zelf eens het risico op een besmetting berekenen die je loopt volgens de wetenschappers van de Massachusetts Institutes of Technology? Dat kan hier.