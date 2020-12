De alarmbellen gingen even af in Brugge, maar Club kreeg vooral goed nieuws voor levensbelangrijke pot tegen Zenit

Goed nieuws voor Club Brugge: de coronatesten afgenomen door de UEFA leverden geen postieve gevallen op. In principe is iedereen daardoor inzetbaar voor de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg.

Ook Simon Deli, die sukkelde met een blessure en niet aantrad tegen Moeskroen, verscheen op het trainingsveld. De Ivoriaan bekijkt vandaag of hij een reactie krijgt en of hij woensdag kan spelen. Die knoop wordt waarschijnlijk pas na de middag doorgehakt. Verder is iedereen fit. Ook Sobol, die na twee positieve coronatesten opnieuw enkele dagen met de groep traint, wordt opnieuw aan de aftrap verwacht. Mats Rits is wel geschorst.

Good news! A negative COVID-19 test for everyone! 👊🏼🔵⚫ #CluZen pic.twitter.com/MDtXk7INZ6 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 1, 2020

Opmerkelijke aanwezige: Matej Mitrovic. De verdediger is al maandenlang out na een operatie aan de enkel. Hij trainde individueel buiten en zou in januari terug fit moeten zijn.

Loos alarm

Net voor de open training kreeg Club plots bezoek van... de brandweer. Omdat het brandalarm was afgegaan in het basecamp, kwam de spuitgasten kijken of alles in orde was. Uiteindelijk bleek het loos alarm.