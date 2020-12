Hondje Trix (5) stierf na vergiftiging aan een gruwelijke dood: drie daders nu veroordeeld

Sint-Martens-Latem / Gent -

Na een wandeling in Deurle stierf het Latems hondje Trix aan een gruwelijke dood doordat ze een gif-praline had opgegeten. De drie daders werden dinsdag door de Gentse rechtbank veroordeeld voor het vergiftigen van meerdere honden. “Trix was niet zomaar een hond, ze was een onderdeel van ons gezin”, zegt baasje Philippe Gunst.