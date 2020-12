Met zijn aanval doet De Wever alsof er geen Vlaamse regering is. En Jambon, die moet puin ruimen

In zijn oppositiestrategie lijkt N-VA-voorzitter Bart De Wever steeds minder rekening te houden met de Vlaamse regering, nochtans geleid door partijgenoot Jan Jambon. Zijn voortdurende aanvallen op Open VLD maakten het Jambon al lastig. En met zijn welgemikte aanval op Vandenbroucke doet De Wever nu zelfs alsof er geen Vlaamse regering is. Jambon moet puin ruimen.

“De frustratie in onze partij over hoe de federale regeringsvorming gelopen is, is torenhoog. We zijn daar gewoon belazerd. Maar we moeten de twee kunnen scheiden.” Dat zei Vlaams minister-president Jan ...