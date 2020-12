Vijf verdachten doorverwezen naar Tongerse assisenhof voor moord op Silvio Aquino

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft dinsdag vijf mannen naar het hof van assisen in Tongeren verwezen voor de moord op Silvio Aquino. Dat werd vernomen bij het Antwerpse parket-generaal. De Maasmechelaar werd vijf jaar geleden doodgeschoten in Opglabbeek.

Silvio Aquino en zijn echtgenote werden op 27 augustus 2015 klemgereden aan het industrieterrein in Opglabbeek. Het kwam tot een schietpartij. Zijn vrouw kon zich uit de voeten maken en bleef ongedeerd, Aquino liet het leven.

Een van hun belagers werd ook dodelijk geraakt. Zijn kompanen lieten hem achter aan de A73 in het Nederlandse Roermond. Hij werd geïdentificeerd als Samson Hamidovic. Via hem kwamen de speurders de andere uitvoerders op het spoor: Sandro, Bosko en Dragisa Hamidovic en Nebusha Pavlovic. Vier leden van de Bosnische clan Hamidovic die in oktober 2015 werden opgepakt in Frankrijk en in Duitsland.

Foto: Sven Dillen

In januari 2016 belandde ook gewezen restaurantuitbater Martino Trotta in de cel. Hij zou de opdracht voor de moord hebben gegeven, maar ontkent iedere betrokkenheid. De speurders hebben naar verluidt verschillende hypotheses over het waarom van de feiten, gaande van een afrekening in het drugsmilieu tot een mislukte drugsdeal en een foutgelopen gijzeling.