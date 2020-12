Zweedse moeder sloot haar zoon 28 jaar op, familielid trof hem aan: “Ik probeerde 20 jaar geleden al alarm te slaan”

In Zweden is een moeder gearresteerd omdat ze ervan verdacht wordt haar eigen zoon 28 jaar lang te hebben opgesloten in hun appartement. Het slachtoffer raakte in die tijd ondervoed en heeft intussen bijna geen tanden meer, melden de politie en Zweedse media. Opvallend: een familielid probeerde ruim 20 jaar geleden al alarm te slaan. Tevergeefs. “Eerst zag ik alleen zijn benen. Ik kan ze nauwelijks beschrijven. Ze zagen er vreselijk uit.”