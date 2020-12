Na mysterie in Utah: plots duikt nu ook in Roemenië een monoliet op, om meteen erna weer te verdwijnen

In de buurt van het Roemeense stadje Piatra Neamt is plots een monoliet verschenen die verdacht veel gelijkenissen toont met de zuil die twee weken geleden in Amerikaanse woestijn in Utah werd ontdekt. De Roemeense monoliet is wel niet zo glad als die in Utah en klinkt hol als je ertegen tikt. Toch is er nog één grote gelijkenis: ook de zuil in Roemenië verdween enkele dagen na de ontdekking zonder een spoor achter te laten.

De monoliet in Utah werd door een helikoptercrew gespot. Later bleek dat de zuil zeker al enkele jaren op de verlaten plaats stond, maar nog nooit was opgemerkt. Enkele dagen nadat de toevallige (?) ontdekking viraal ging, verdween de monoliet. Sindsdien is de monoliet spoorloos. Over de oorsprong van de zuil is nog altijd niets meer geweten, maar de verdwijning ervan werd opgehelderd op sociale media.

Een man die de metalen constructie wilde bekijken in de woestijn, kreeg plots gezelschap van vier kerels. “Ze duwden enkele keren tegen de monoliet en zeiden: ‘hopelijk heb je genoeg foto’s’. De mannen drukten de monoliet tegen de grond, ontmantelden het ding en laadden het op in een kruiwagen. Ze keken naar ons en zeiden: ‘laat geen spoor na’.” De bewijzen van de ontmoeting werden op Instagram vereeuwigd.

Of de Roemeense ‘vondst’ iets te maken heeft met de Amerikaanse monoliet, is voorlopig onduidelijk. Mogelijk is een en dezelfde kunstenaar – want dat is een van de theorieën – aan het werk die de mensen wil doen geloven dat buitenaardse wezens de monolieten op onze aarde hebben neergeplant. Of mogelijk wil iemand in Roemenië gewoon profiteren van de wereldwijde aandacht voor de Amerikaanse monoliet.

De lokale politie onderzoekt de zaak omdat de monoliet daar “illegaal werd geplaatst” op een archeologische site. De bergen zijn namelijk de thuis van een eeuwenoud fort, dat stamt uit de tijd van de Daciërs, de voorouders van de Roemenen. Dinsdag bleek dat de zuil in de Roemeense bergen alweer verdwenen was.

De monoliet in de Amerikaanse woestijn van Utah. Foto: AFP