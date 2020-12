Van coronamoe tot vivaldicoalitie: verkiezing Van Dale Woord van het Jaar 2020 gestart

Dinsdag zijn de stembussen voor het Woord van het Jaar geopend op www.vandale.be/woordvan hetjaar. De impact van het coronavirus op het onze taal is groot, blijkt uit de kanshebbers: van knuffelcontact over covidioot tot lockdownfeestje.

Het Vlaamse publiek kon het afgelopen jaar woorden uit 2020 insturen. Uit die inzendingen stelde Van Dale een top 20 samen. De winnaar wordt het officiële Woord van het Jaar.

De 20 genomineerde woorden zijn: aanloopleren, anderhalvemetersamenleving, contactspeurder, coronamoe, covid, covidioot, druktebarometer, dutjestaks, hoestschaamte, knuffelcontact, kuchscherm, lockdownfeestje, raambezoek, reddingsstrook, spookkeuken, sportbubbel, versoepelbrigade, vivaldicoalitie, vriendenaandeel en zelfquarantaine. 16 daarvan hebben dus iets te maken met de huidige pandemie. Hier alvast hun betekenis:

• aanloopleren: tijdens een lockdown met digitale hulpmiddelen nieuwe leerstof doornemen die later in de klas herhaald zal worden

• anderhalvemetersamenleving: samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, ter voorkoming van virusepidemieën

• contactspeurder: iemand die contactonderzoek doet

• coronamoe: meer dan genoeg hebbend van de virusziekte corona en van de berichtgeving daarover

• covid: door het coronavirus SARS-CoV-2 veroorzaakte ziekte, onder andere gekenmerkt door (ernstige) klachten aan de luchtwegen en koorts, een verkorting van COVID-19

• covidioot: scheldwoord voor iemand die de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 volstrekt negeert

• druktebarometer: voorziening die aangeeft hoeveel mensen op een bepaalde plek aanwezig zijn

• dutjestaks: bijdrage die betaald moet worden om kinderen op school een dutje te laten doen

• hoestschaamte: schaamte die iemand ervaart als hij hoest in het gezelschap van anderen, die weleens zouden kunnen denken dat hij een ziekte heeft en anderen kan besmetten

• knuffelcontact: persoon, buiten de eventuele leden van je gezin, met wie je nauw (fysiek) contact mag hebben, met name tijdens de coronacrisis

• kuchscherm: scherm van (kunst)glas dat voor een kassa en dergelijke wordt geplaatst ter verkleining van het infectierisico door aanhoesten

• lockdownfeestje: feestje georganiseerd en bezocht door mensen die een lockdown ten gevolge van een grootschalige uitbraak van een virusinfectie niet serieus nemen

• raambezoek: bezoek waarbij je voor iemands raam verschijnt omdat je de te bezoeken persoon in verband met besmettingsgevaar niet te dicht mag naderen

• reddingsstrook: strook die automobilisten bij file moeten vrijmaken voor de hulpdiensten

• spookkeuken: grote keuken waar afhaalmaaltijden worden bereid voor restaurants die alleen virtueel (online) bestaan

• sportbubbel: de mensen met wie je tijdens een lockdown samen mag sporten

• versoepelbrigade: (minachtend) degenen die, tegen de consensus in, de maatregelen voor het indijken van covid willen versoepelen

• vivaldicoalitie: coalitie van christendemocraten, groenen, liberalen en sociaaldemocraten, naar De vier jaargetijden van Antonio Vivaldi

• vriendenaandeel: fiscaal voordelig aandeel in de onderneming van een vriend of familielid

• zelfquarantaine: vrijwillige quarantaine

Op woordvanhetjaar.vandale.be zijn de uitgebreide definities van alle 20 genomineerde woorden te vinden. Er kan gestemd worden tot en met maandag 14 december om 17 uur. Op dinsdag 15 december om 5 uur ‘s ochtends wordt het Woord van het Jaar bekendgemaakt op de website van het Woord van het Jaar.