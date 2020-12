“Risicovolle reddingsoperatie”: zelfs deel van gevel opengebroken om Fransman van 300 kilo uit zijn huis te bevrijden

In het Zuid-Franse Perpignan is een grootscheepse reddingsoperatie aan de gang om een man van 300 kilogram uit zijn woning te bevrijden. De 53-jarige Alain Panabière kan al jaren zijn slaapkamer niet meer uit. De hele affaire mag dan al een hoog ‘Man bijt hond’-gehalte hebben, ze roept vooral flink wat vragen op.

In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, wordt vandaag een man van 300 kilogram uit zijn eigen huis bevrijd. Wegens zijn overgewicht kan hij al jaren zijn twee verdiepingen tellende woning niet uit. Een gewone evacuatie via de trap blijkt onmogelijk omdat de 53-jarige man zelfs niet door de deur van zijn slaapkamer geraakt. Daar leeft hij al geruime tijd op de grond, in allesbehalve hygiënische omstandigheden. Zijn advocaat, meester Codognès, spreekt van een “gevaarlijke operatie”, waarbij het leven van de man op het spel staat.

Foto: AFP

Gevel openbreken

Meer dan vijftig mensen zijn gemobiliseerd voor de reddingsoperatie, onder wie politieagenten, brandweerlui en medische teams. Om de vijftiger te bevrijden, werd eerst een deel van de gevel op de eerste verdieping opengebroken. Daartoe werd de woning de voorbije dagen gestut. Daarna wordt Alain Panabière in een container – die met een hoogtewerker op de juiste hoogte wordt getild – naar buiten gehaald. Alleen al dat gevaarte ter plaatse krijgen, was een huzarenstukje, want de man woont in een oude volkswijk met vrij smalle straten, pal in het centrum van de stad.

Alleen al de hoogtewerker met de container ter plaatse krijgen, was een huzarenstukje. Foto: AFP

In de straat, die voor de gelegenheid volledig is afgezet, staat een ambulance te wachten die hem voor medische controle naar het universitair ziekenhuis van Montpellier zal brengen. Na enkele weken wordt hij dan overgebracht naar een revalidatiecentrum, aldus dokter Antoine Avignon, hoofdarts van de dienst Endocrinologie-Diabetologie.

“Gezondheidstoestand valt mee”

Volgens dokter Avignon, die de man op 5 november onderzocht, valt de gezondheidstoestand van Alain Panabière nog vrij goed mee. “’Ik was aangenaam verrast”, vertelt hij in de krant Le Parisien. “Zijn gezondheidstoestand valt nog mee voor iemand in zijn situatie, die al zo’n lange tijd neerligt. Zijn vitale functies, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte in het bloed zijn niet zo slecht. Zijn overgewicht is toe te schrijven aan een lymfeprobleem. En ook zijn verstandelijke vermogens zijn intact.” Toch blijft het een risicovolle onderneming, aldus de dokter: “Er bestaat altijd een risico op een plotse decompressie, waarbij hij het slachtoffer kan worden van een embolie of waarbij zijn hart sputtert op het moment dat de bloedcirculatie weer overal op gang komt.”

De hele reddingsoperatie haalt bij onze zuiderburen de nationale media. Velen vragen zich af hoe het kan dat een man die eigenlijk al in de zomer van 2019 een afspraak had in het ziekenhuis maar twee keer niet kwam opdagen, zomaar van de radar kon verdwijnen. En ook minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft een en ander uit te leggen. Meester Codognès had hem eind oktober namelijk een brief gestuurd met de vraag om Panabière dringend te helpen. Bij gebrek aan enige reactie diende hij enkele dagen later samen met de Nationale Liga tegen Obesitas een klacht in tegen onbekenden wegens het “niet verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar”.