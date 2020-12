Club Brugge zonder Diatta op zoek naar Europese winter: “We zullen resultaat in Dortmund in de gaten houden”

Club Brugge gaat nog vol voor de tweede plaats in de Champions League. Dat vertelde Philippe Clement tijdens zijn persbabbel, waarin ook duidelijk werd dat Krépin Diatta niet kan aantreden tegen Zenit. Woensdagavond houdt Clement ook het resultaat van Dortmund-Lazio in de gaten. “We zullen op de hoogte zijn van wat er gebeurt, in tegenstelling tot de vorige matchen”, aldus Clement.

LEES OOK. De alarmbellen gingen even af bij Club Brugge, maar toch vooral goed nieuws voor levensbelangrijke pot tegen Zenit

Eerst het slechte nieuws: Diatta kan niet spelen tegen Zenit Sint-Petersburg. De Senegalees moest dinsdagochtend de training staken nadat bleek dat hij niet voluit kan sprinten.

“Daardoor zit hij niet in selectie”, aldus Philippe Clement, die zo een van zijn sleutelspelers ziet forfait geven. “Dat is vervelend, maar de vorige weken en maanden moesten we meermaals belangrijke mensen missen. Het is een gegeven waar we weinig aan kunnen veranderen. In Zenit wonnen we terwijl we met een aantal coronagevallen zaten. We gaan woensdag gewoon volop strijden.”

Of Deli er tegen Zenit bij is, was dinsdag nog niet duidelijk. De verdediger trainde gedeeltelijk mee en ondergaat woensdag nog een laatste test. “Hij heeft nog niets alles gedaan van wat een wedstrijd inhoudt”, aldus Clement. Maar de kans is groot dat de Ivoriaan woensdagavond gewoon aan de aftrap staat.

Foto: Photo News

Rekenen

Als Club een puntje pakt, is het zeker van de derde plaats. Maar ook de tweede plaats is dan nog mogelijk, afhankelijk van wat Lazio doet op het veld van Dortmund. Indien de Italianen verliezen, kan Club mits een puntje zelf nog in Rome voor de tweede plaats gaan spelen. Als Lazio niet verliest in Dortmund, moet Club zelf winnen om nog mee te doen. Indien Dortmund verliest is de tweede plaats haast onmogelijk.

“Voor de eerste keer tijdens deze campagne zullen we op de hoogte zijn van het resultaat in de andere match”, aldus Clement. “Dat was tijdens de vorige wedstrijden niet zo. Maar we gaan niet speculeren op een punt. Als je dat doet, heb je meer kans om te verliezen. Het is ook veel moeilijker om te schakelen van een verdedigende instellingen naar een aanvallende midden in de wedstrijd. We zullen zien wat het resultaat is tijdens de laatste 10 minuten. Dan kunnen we eventueel nog iets bijsturen om een ander resultaat te halen, in functie van wat er in Duitsland gebeurt. Maar laat ons vooral focussen op onze eigen prestatie: dat is het belangrijkste. We beginnen aan die match tegen Zenit met de bedoeling om te winnen. Daar gaan we volle bak voor.”

En daarvoor heeft Club Brugge doelpunten nodig, en het rekent daarvoor woensdagavond nog eens op Dennis. De Nigeriaan kende een woelige week na het busincident en de niet-selectie voor Dortmund. Maar tegen Lazio rekent Clement nog eens op zijn eigenzinnige spits. “Spelers die ontploffen, dat weet je nooit op voorhand. Dennis is iemand die onberekenbaar is, ook voor de tegenstander. Laat ons hopen dat hij morgen alle registers opentrekt”, aldus Clement.

Herbeleef hier de persconferentie: