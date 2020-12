De Franse zangeres Anne Sylvestre is maandag overleden na een beroerte. Dat meldde haar vroegere persverantwoordelijke dinsdag. Ze werd 86 jaar.

Sylvestre - wier echte naam Anne-Marie Beugras is - is vooral bekend van haar liedjes voor kinderen (“fabulettes”) maar schreef ook heel wat feministische nummers en nummers over maatschappelijke thema’s. Sinds de jaren 50 was ze een vaste waarde in de Franse muziekwereld.

Volgend jaar had Sylvestre een nieuwe tournee gepland.