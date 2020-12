Auto rijdt in op voetgangers in Trier: al zeker twee doden en verschillende gewonden

In de Duitse stad Trier zijn dinsdag twee dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden gevallen nadat een auto inreed op mensen in een voetgangersgebied. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een ongeval, dan wel om kwaad opzet.

Dinsdagnamiddag reed een voertuig in op een menigte in een voetgangersgebied in de Duitse stad Trier, nabij de grens met het Groothertogdom Luxemburg. Daarbij vielen verschillende gewonden en kwamen zeker twee mensen om het leven, dat bevestigt de Duitse politie. Volgens een getuige bij de lokale krant ‘Trierischer Volksfreund’ reed een grijze Range Rover aan hoge snelheid in op een groep mensen, en “werden de slachtoffers de lucht in geworpen”.

De bestuurder werd snel gearresteerd, het voertuig werd in beslag genomen. Het is nog onduidelijk of sprake is van een ongeval, dan wel of er kwaad opzet mee gemoeid was. Het stadscentrum werd uit voorzorg volledig afgesloten. Wolfram Leibe, de burgemeester van Trier, is ter plaatse en zou weldra een persconferentie geven.

De politie vraagt om de buurt te vermijden.

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Foto: Harald Tittel/dpa

