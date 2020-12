Waarom Jurgen Klopp bij Liverpool nu ook niet te hard moet klagen (en dat wist Mourinho al sinds 2004)

Jurgen Klopp laat dezer dagen geen kans onbenut om van leer te trekken tegen de overvolle kalender in Engeland. Een vilein interview over de snelle opeenvolging van wedstrijden, een klaagzang over het feit dat er in de Premier League geen vijf wissels worden toegelaten. Steeds vaker klopt de coach van Liverpool op hetzelfde nageltje. Maar maakt de coronacrisis dit seizoen nu echt zoveel zwaarder dan de vorige?