Djalali overgebracht naar gevangenis van Karaj: “Iran gebruikt Djalali om Iraanse agent Asadi vrij te krijgen”

Volgens Gerlant Van Berlaer, spoedarts en collega van de Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali, zouden de Iraanse autoriteiten de druk op een mogelijke executie verder opvoeren. Dat vertelt hij dinsdag aan Belga.

De vrouw van Djalali, Vida Mehrannia, had dinsdag nog contact met zijn advocate. Zij liet verstaan dat Iran voor het eerst toegegeven heeft Djalali te gebruiken om hun diplomaat Assadollah Asadi vrij te krijgen, want die staat momenteel terecht in België voor het plannen van een terroristische aanslag.

LEES OOK. Waarom het geen toeval is dat Iran VUB-gastprof Djalali net nu dreigt te executeren (+)

Djalali als pasmunt

De Iraanse autoriteiten hebben Ahmadreza Djalali dinsdag omstreeks 14.30 uur Belgische tijd overgebracht naar de gevangenis van Karaj, in de buurt van Teheran. “Dat wordt vaak gezien als de laatste stap voor een executie”, laat Van Berlaer weten.

De nieuwe ontwikkeling komt er nadat de advocate van Djalali had geïnformeerd naar de situatie van de ter dood veroordeelde wetenschapper. De Iraanse autoriteiten hebben haar duidelijk laten verstaan dat de situatie verergert doordat “België moeilijk doet over Asadi”, vertelt Van Berlaer. Daardoor lijken ze Djalali als pasmunt willen gebruiken om Asadi los te weken bij het Belgische gerecht.

Djalali’s vrouw en collega Van Berlaer roepen de Belgische en Europese autoriteiten nogmaals op om snel in te grijpen.