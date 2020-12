Hongaarse toppoliticus neemt ontslag na seksfeest in Brussel

Jozsef Szajer, een Hongaarse politicus die vrijdag aanwezig was op een seksfeest in Brussel neemt ontslag uit al zijn functies. Szajer is een lid van de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orban.

Het feestje vond plaats in de Steenstraat boven bar Monroe Foto: ISOPIX

Vanochtend lekte de Waalse krant La Dernière Heure het nieuws dat een Europarlementslid vrijdag betrapt werd op een seksfeestje. De politie trof in een appartement in Brussel een twintigtal personen aan, allemaal bijna naakt. Twee aanwezigen hebben beroep gedaan op hun diplomatieke onschendbaarheid. Jozsef Szajer heeft beroep gedaan op zijn parlementaire onschendbaarheid toen hij gevat werd nadat hij via de regenpijp met een rugzak op de rug probeerde te vluchten.

LEES OOK.Brusselse politie legt seksfeest stil, ook Europarlementslid aanwezig

Szajer bracht deze namiddag ook zelf een mededeling uit waarin hij toegeeft dat hij vrijdag aanwezig was op het feestje, dat hij zelf ‘een privéfeest’ noemt. “In de Belgische pers wordt verslag uitgebracht over een privéfeest in Brussel afgelopen vrijdag. Ik was daar aanwezig. Nadat de politie om mijn identiteit had gevraagd - omdat ik geen identiteitskaart op zak had - verklaarde ik dat ik Europees Parlementslid was. De politie handelde de zaak verder af, gaf mij een mondelinge waarschuwing en bracht me naar huis”, zegt Szàjer. De politie vond ook drugs in de woning in het centrum van Brussel, maar Szàjer ontkent dat hij zelf verdovende middelen gebruikte.

Nochtans laat het parket weten dat er in zijn rugzak verdovende middelen werden gevonden. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor het niet naleven van de covid-regels. Ook werd er voor Szajer een proces-verbaal opgesteld inzake overtredingen aan de drugswet.

De mededeling werd gepubliceerd op de website van Jozsef Szajer, die intussen niet raadpleegbaar is omdat het de drukte niet aankan. Ook de Europese website van de partij Fidesz heeft het moeilijk. Daarop werd de korte mededeling gepubliceerd dat Szajer “de juiste beslissing maakte toen hij ontslag nam als Europees Parlementslid”. “Hij maakte de enige juiste beslissing. We erkennen zijn beslissing, net zoals we erkennen dat hij zich verontschuldigd heeft tegenover zijn familie, zijn politieke gemeenschap en de kiezers.”