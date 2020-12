Vierde match in elf dagen voor Waasland-Beveren, maar trainer Nicky Hayen niet van plan te roteren: “We moeten dit volhouden”

Waasland-Beveren speelt woensdag om 17 uur zijn inhaalmatch op het veld van Charleroi, de vierde match in elf dagen tijd voor de Oost-Vlaamse club. Maar trainer Nicky Hayen is niet van plan te roteren: “Spelers verteren de opeenvolging van matchen redelijk goed.” Alleen Danel Sinani is out.

Waasland-Beveren speelt woensdagavond op het veld van Charleroi zijn vierde wedstrijd in elf dagen. Maar trainer Nicky Hayen houdt wellicht vast aan zijn basisploeg. “Ik ben niet van plan om onmiddellijk te roteren”, vertelt hij. “We willen voortgaan op hetgeen we hebben opgebouwd. De spelers verteren de opeenvolging van wedstrijden trouwens redelijk goed. Hopelijk kunnen we dit nog twee matchen volhouden.”

Met vier op zes zit Waasland-Beveren in een positieve flow. Tegenstander Charleroi kon drie matchen op rij niet winnen. “Ze zitten inderdaad in een mindere periode”, blikt Hayen vooruit. “Ze moeten tegen ons opnieuw aanknopen met een zege. Ik ken Karim Belhocine heel goed. We hebben nog samen de Pro Licence gevolgd. Het is iemand die alleen maar wil winnen. Hij zal zich niet prettig voelen en er alles aan doen om tegen ons de drie punten te pakken. Ze hebben een duidelijk spelbeeld, wij moeten onze manier van spelen daar tegenover zetten.”

Vukotic weer op de bank?

Tot slot is het uitkijken of aanvoerder Aleksandar Vukotic terugkeert in de basis. De Servische reus zat na zijn speeldag schorsing tegen STVV negentig minuten op de bank. “Alexis Gamboa heeft hem de voorbije matchen met verve vervangen”, besluit Hayen. “Het is nu aan Vukotic om te laten zien waarom hij voordien altijd in de basis stond. Hoe hij gereageerd heeft? Hij is een sporter, die wil altijd spelen. Het is niet prettig om op de bank te zitten. Een positief signaal, want het toont dat hij honger heeft.”

Danel Sinani zit niet in de selectie. De Luxemburgse international heeft te veel last van de heup en wordt in de selectie vervangen door Jordan Faucher.