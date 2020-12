Russische autoriteiten voeren onderzoek naar Navalny wegens extremisme

De Russische autoriteiten voeren een onderzoek naar dissident Aleksej Navalny wegens een extremismeaanklacht, na een interview eerder dit jaar waarin hij suggereerde dat de overheid met geweld moet worden omvergeworpen. Dat berichten Russische staatsmedia.

Speurders denken dat Navalny tijdens het interview met radiozender Echo Moskvy eind april, een directe bedreiging uitte tegen de constitutionele orde van Rusland, aldus het staatspersagentschap TASS op gezag van een anonieme bron bij de ordehandhaving.

Tijdens het interview beschuldigde Navalny de regering ervan niet genoeg te doen om mensen met lage inkomens te ondersteunen. Navalny zei dat “als ze 60 miljoen mensen met honger willen laten, moet zo’n regering nu onmiddellijk volledig worden omvergeworpen, mogelijk zelf met gewelddadige middelen”, aldus een transcript op de website van de radiozender.

Door de aanklacht van extremisme riskeert Navalny tot vijf jaar cel. In een verklaring zegt hij dat de aanklacht tegen hem vooral bedoeld is om te verhinderen dat hij terugkeert naar Rusland.

Landverraad

De 44-jarige Navalny werd op 20 augustus tijdens een binnenlandse vlucht vanuit de Siberische stad Tomsk ernstig ziek. Na twee dagen hospitalisatie in Rusland werd hij om medische redenen naar Duitsland overgebracht. Laboratoria in de Europese lidstaten Duitsland, Frankrijk en Zweden hebben uitgemaakt dat de man is vergiftigd met een substantie van de door de Sovjets ontwikkelde novitsjok-familie van toxische zenuwgassen.

“Poetin, zittend in zijn bunker, wil niet dat ik naar Rusland terugkeer na mijn herstel, zo erg zelfs dat hij beslist heeft om een strafzaak voor extremisme toe te voegen, bovenop de bedreiging om me naar de gevangenis te sturen voor landverraad”, aldus Navalny.