“Masker opzetten. Nu!” Zo verliep de heropening van de winkels op de Meir

Al om 8.30 uur stonden de vrienden Yari en Jan in Antwerpen te wachten aan de Snipes-winkel. Anderhalfuur voor de opening. Om toch maar zeker die exclusieve Jordan-baskets te kunnen kopen. Twintig meter verderop dikte de rij aan Primark aan tot twintig man. Dat was het eigenlijk. De heropening van de winkels overrompelde de Antwerpse Meir niet meteen. Al werden we wel opgeschrikt: “Gij daar. Masker opzetten. Nu.”

Het weer was bar en boos. Regen en wind en ook wel koud. Was het daarom dat de gevreesde stormloop op de winkels ook in Antwerpen dinsdagochtend uitbleef? Die vrees dat het uit de hand zou lopen, was ...