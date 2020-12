Vaccineren start mogelijk al op 4 januari

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) zal ten laatste op 29 december een advies uitspreken over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Als de marktvergunning er komt, zou het vaccineren op 4 januari kunnen starten. Of daar rekenen de Nederlanders althans op.

Over een goeie maand, dan schatten de Nederlanders dat ze zullen kunnen beginnen met vaccineren. En ook bij ons is dat mogelijk. “Alles zal dan wel heel efficiënt moeten verlopen”, zegt Ann Eeckhout van het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG. “Maar hoe dan ook: het vaccin komt snel dichterbij.”

Ook vaccinoloog Pierre Van Damme verwacht dat – “afhankelijk van de beslissingen van het agentschap” – we vanaf januari zullen kunnen starten. “We zullen natuurlijk flexibel moeten zijn in functie van het Europese groen licht, maar zodra de vaccins er zijn, moeten we klaar zijn om ze te gebruiken”, zegt hij bij VRT NWS.

Het EMA publiceerde dinsdag een tijdschema omdat het op maandag twee aanvragen tot goedkeuring had ontvangen. Naast het vaccin van Pfizer en BioNTech, hoopt ook Moderna op een positief advies. Voor dat vaccin staat de deadline op 12 januari geprikt.

Dat het zo snel kan gaan, komt omdat het EMA sommige gegevens over de vaccins al tijdens een zogeheten rolling review heeft ontvangen en bekeken. Als het vaccin goedkeuring krijgt, dan is het een kwestie van dagen vooraleer de eerste persoon ingeënt kan worden.

LEES OOK. Nederland wil begin januari beginnen met vaccineren

“De productie is ook al bezig”, zegt Eeckhout. Veel hangt volgens haar af van het eerste levermoment en onze strategie. Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben die al een tijdje klaar. Wij bepalen die woensdag. “Er moeten nog logistieke stappen worden genomen: het vervoer en de stockering”, zegt Eeckhout. “Dat is voor de vaccins van Moderna en Pfizer niet evident. Ze vereisen koeltemperaturen van -20 tot -70 graden Celsius.”