Stany Crets na dood van zijn moeder: “Geef ons een menselijk afscheid. En pak me die koffietafel niet af”

Stany Crets (56) nam gisteren afscheid van zijn moeder. Zachtjes stierf ze in haar slaap.“De koppige, immer strijdvaardige vrouw”, zoals hij ze zelf noemt, werd 85 jaar. Hij was voorbereid en wist wat zou komen. Maar de manier waarop de Antwerpse acteur haar nu zaterdag moet begeleiden op haar laatste reis maakt hem niet alleen boos maar ook diep triest. Daarom zijn pleidooi: “Laat ons tenminste een marge om ons te vertrouwen. Want hoe we nu iemand moeten begraven, dat is mensonwaardig.”

