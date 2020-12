Stuk trap van Eiffeltoren voor 274.000 euro geveild

Een gedeelte van de spiraalvormige trap van de Eiffeltoren bestaande uit ongeveer 14 treden werd dinsdag geveild voor 274.475 euro (inclusief kosten). Het maakt nu deel uit van een particuliere Europese collectie, zo heeft veilinghuis Artcurial bekendgemaakt. .

Bijna drie meter hoog is het stukje trap, afkomstig van de originele wenteltrap van de iconische toren, daterend uit 1889, die de 2de met de 3de verdieping van het monument verbond. Het stuk werd geschat tussen de 30.000 en 40.000 euro. Het heeft dus bijna tien keer zoveel gehaald.

In 1983 had de installatie van een lift tussen de laatste twee verdiepingen van de toren het nodig gemaakt om een trap te ontmantelen en in 24 delen op te splitsen. Een daarvan is sindsdien bewaard gebleven op de eerste verdieping van het monument, terwijl drie andere zijn geschonken aan Franse musea: het Musée d’Orsay, La Villette (Parijs) en de Histoire du fer (Nancy).

In 1983 werden de resterende twintig items verkocht aan verzamelaars over de hele wereld. De enige twee secties die in Frankrijk bleven, werden overgenomen door zanger Guy Béart die ze in 2015 verkocht.

Stuk trap dat verkocht werd in 2018 Foto: AFP

Vierde stuk

Deze verschillende stukken zijn nu zichtbaar op prestigieuze locaties over de hele wereld: de Yoishii Foundation in Yamanashi in Japan of nabij het Vrijheidsbeeld in New York. Andere bevinden zich in buitenlandse privécollecties, met name in Zwitserland, Italië of Canada.

Dit is de vierde keer dat Artcurial een stuk van de Eiffeltoren op een veiling aanbiedt. Een eerste sectie van 3,5 meter werd in 2013 verkocht voor 220.000 euro, een tweede werd in 2016 verkocht voor 523.800 euro en een derde werd in 2018 voor 176.150 euro verkocht.

De Eiffeltoren is 324 meter hoog en het is een van de symbolen van Parijs geworden, samen met de Notre-Dame en de Basiliek van het Heilig Hart van Montmartre. De IJzeren Dame werd ontworpen door Gustave Eiffel (1832-1923) voor de Wereldtentoonstelling van 1889.

Opnieuw open

De uitbater van de Eiffeltoren heeft vandaag ook op zijn Twitteraccount laten weten dat het monument op 16 december weer opengesteld wordt voor het publiek, nadat het eerder door de coronalockdown was afgesloten.