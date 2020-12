Kies je beter een leesbril van 3 euro uit het warenhuis of toch een duurdere bij de opticien?

Eentje voor in de auto, één voor in de handtas, één voor in de woonkamer, en zelfs eentje op het toilet om de krant te lezen. De meeste mensen die een leesbril dragen, hebben er verschillende in huis. Van die goedkope, weet je wel, die in het warenhuis maar een paar euro kosten. Maar zijn die voorgemonteerde goedkope brilletjes wel betrouwbaar en riskeer je zo niet meer kwaad dan goed te doen? En wat is het verschil met een bril die je bij de opticien koopt?