Azerbeidzjan trekt laatste teruggegeven district binnen

De Azerbeidzjaanse strijdkrachten zijn Latchin binnengetrokken. Het gaat om het derde district dat Armenië aan Azerbeidzjan moet afstaan in het kader van het vredesakkoord over de betwiste regio Nagorno-Karabach.

‘Eenheden van het Azerbeidzjaanse leger zijn Latchin op 1 december ingetrokken’, klinkt het in een communiqué van het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie. Latchin is het laatste van drie districten dat Armenië aan Azerbeidzjan moet afstaan in het kader van het staakt-het-vuren dat op 9 november is ondertekend. Het ministerie verspreidde ook een video waarop te zien is hoe een tank met daarachter een colonne vrachtwagens Latchin binnenrijdt. Volgens het Franse persagentschap AFP werd de colonne geflankeerd door Russische militaire voertuigen.

Latchin is net als de eerdere twee teruggegeven gebieden, Aghdam en Kalbajar, een district in de buurt van Nagorno-Karabach. Bakoe verloor de controle over de drie gebieden in de jaren 90. Etnische Armenen verlieten de drie districten massaal voordat de Azerbeidzjaanse troepen de regio opnieuw innamen. Sommigen staken daarbij hun huizen in brand.

Nagorno-Karabach is een bergachtige overwegend Armeense enclave die zich in de jaren 90 afscheurde van Azerbeidzjan, na een bloedig conflict. De onafhankelijkheid wordt gesteund door Jerevan, maar wordt niet erkend door de internationale gemeenschap.

Eind september laaide het conflict in de regio opnieuw op. Azerbeidzjan kon rekenen op de steun van Turkije, Armenië op die van Rusland. Onder auspiciën van dat laatste land kwam het op 9 november tot een staakt-het-vuren, waarbij Bakoe ook de controle over de eerder veroverde gebieden mag behouden. Rusland levert nu een vredesmacht van 2.000 troepen in de regio.