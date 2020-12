Vandenbroucke: “heb nooit het woord ‘electroshockeffect’ gebruikt”

“Ik heb nooit het woord ‘electroshockeffect’ gebruikt.” Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) dinsdag in een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Gezondheid. Dat de niet-essentiële winkels dicht gingen, was ook om de verplaatsingen te beperken, zei de minister.

De afgelopen dagen ontstond kritiek op uitspraken van Vandenbroucke over de sluiting van de niet-essentiële winkels. De minister zei in een interview met Terzake dat het winkelen op zich “geen groot risico” is, op voorwaarde dat het een goed gecontroleerde manier gebeurt. Volgens de sp.a-minister moest er een “schokeffect” gerealiseerd worden en paste de sluiting van de niet-essentiële winkels in die strategie.

“Luister niet naar wat ik niet heb gezegd”

Vandenbroucke kreeg dinsdag vragen over de uitspraken in de Kamercommissie Gezondheid. De minister benadrukte daar echter dat hij nooit het woord ‘electroshock’ heeft gebruikt. Dat woord dook de afgelopen dagen regelmatig op in de Franstalige pers. “Ik heb meermaals gezegd dat de reden voor de sluiting voor de niet-essentiële winkels de beperking van het aantal verplaatsingen was. En we hebben heel snel strenge maatregelen willen nemen”, zei Vandenbroucke. “Ik heb ook niet gezegd dat er geen wetenschappelijke basis was. De visie van Celeval was strenger dan wat we besloten.”

“Als men de nadruk wil leggen op communicatie dan moet men niet luisteren naar wat ik niet heb gezegd, maar wel naar wat ik wel heb gezegd”, voegde hij daar aan toe.

Vandenbroucke kreeg in de Kamer ook verschillende vragen over de vaccinatiestrategie en zei daarover dat hij niet vooruit kan lopen op de beslissingen van het Interministerieel Comité, dat daar morgen/woensdag over samenkomt. “Dat is een strategie waarover wij met de gemeenschappen en de gewesten moeten beslissen. Als we daar morgen ver genoeg over gevorderd zijn, dan zal daarover gecommuniceerd worden.”