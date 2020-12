Sperperiode start woensdag, komende dagen beslissing over uitstel solden

Er is nog geen uitsluitsel over een mogelijk uitstel van de wintersolden. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) overlegt de komende dagen nog met de handelsorganisaties. Dat bevestigt zijn kabinet dinsdag. Intussen gaat de traditionele sperperiode vanaf woensdag gewoon van start.

De zomersolden vielen door de coronacrisis later dan normaal, om de winkels toe te laten langer aan gewone prijzen te verkopen. Normaal gezien starten de winterkoopjes op zaterdag 2 januari, maar heel wat winkeliers zijn vragende partij om ook die koopjes uit te stellen, al is koepelorganisatie Comeos daar geen voorstander van.

“De komende dagen is er nog overleg tussen de minister en de handelsorganisaties over een mogelijk uitstel”, vertelt Laurens Teerlinck, woordvoerder van economieminister Dermagne. “We willen niet talmen, maar het is noodzakelijk dat de beslissing genomen wordt in overleg met de handelaars. We hebben alle begrip voor de moeilijke maanden die ze achter de rug hebben.”

De traditionele sperperiode voorafgaand aan de solden gaat woensdag dus gewoon van start. In die periode is het voor handelaars verboden om kortingen aan te kondigen op kleding, schoenen en lederwaren. Een mogelijk uitstel van de solden betekent volgens het kabinet-Dermagne dan ook een langere sperperiode.

