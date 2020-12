Alexander De Croo op bezoek bij president Macron: “belangrijk dat Frankrijk en België elkaar dringend praten”

Premier Alexander De Croo en de Franse president Emmanuel Macron zitten op dezelfde golflengte over een strategie om de verspreiding van het coronavirus tussen beide landen te bestrijden, vooral tijdens de eindejaarsfeesten. Dat hebben ze dinsdag bevestigd na hun onderhoud in het Elysée, de ambtswoning van Macron.

De twee hadden het vooral over de coronapandemie, maar ook de strijd tegen terrorisme, energie, klimaat en de relaties buiten Europa, vooral dan de “nieuwe agenda” met de Verenigde Staten en het Brexit-akkoord kwamen ter sprake.

De Belgische regeringsleider toonde zich tevreden over de samenwerking binnen de EU in het kader van de gezondheidscrisis. “We hebben projecten voorgefinancierd en we bereiken resultaten. De gezamenlijke inspanningen zijn een echt succes”. De Franse president kondigde aan dat na een eerste fase voor het zorgpersoneel en de meer kwetsbare groepen, zoals in België, een omvangrijke vaccinatiecampagne zal starten vanaf de lente.

Skireizen

Alexander De Croo herhaalde dat hij de Franse houding over het gevoelige onderwerp van de wintervakanties “erg apprecieerde”, vooral het feit dat reizen naar skistations ontmoedigd worden door het gedwongen stilleggen van de skiliften. President Macron voegde eraan toe dat er “ontradende en restrictieve” maatregelen komen voor zij die het plezier van de skilatten willen opzoeken in minder strenge buurlanden zoals Zwitserland.

