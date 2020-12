Iraanse prof naar beruchte gevangenis overgebracht: “Komende uren cruciaal om executie te voorkomen”

Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse professor die aan de VUB doceerde, is overgebracht naar een beruchte gevangenis in de buurt van Teheran. Het gaat om de plek waar het Iraanse regime zijn executies uitvoert. Iran laat doorschemeren dat een ruil nog mogelijk is, voor hun diplomaat/spion die in Antwerpen terechtstaat. Maar dan moet het wel snel gaan. “De komende uren zijn cruciaal”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International.