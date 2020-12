Amerikaanse journalist klaagt WHO-baas aan wegens genocide

De Amerikaanse journalist en Ethiopië-kenner David Steinman heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Steinman zei op een digitale persconferentie dat Tedros zich schuldig heeft gemaakt aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid doordat hij niets deed om wandaden van regeringsfunctionarissen te voorkomen in zijn periode als minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië van 2012 tot 2016.

Tedros heeft als baas van de WHO diplomatieke onschendbaarheid, maar dat mag volgens Steinman geen beletsel zijn om de Ethiopiër te vervolgen. Bij staatshoofden is onschendbaarheid geen obstakel geweest voor het ICC, maar een vervolging van een directeur-generaal die werkt voor een VN-organisatie, is nog niet eerder voorgekomen.

“Tedros was een te groot onderdeel van het systeem om niet verantwoordelijk te zijn geweest voor de wandaden die door regeringsfunctionarissen zijn gepleegd”, aldus Steinman.

Juiste persoon?

Experts vragen zich af hoe kansrijk de aanklacht is. Zonder de aanklacht gelezen te hebben, stellen ze de vraag of Tedros de juiste persoon is om te vervolgen. “Is de specifieke rol van Tedros in die misdrijven zo groot geweest en zijn er geen anderen met een grotere rol”, zegt Göran Sluiter, professor internationaal strafrecht bij de Universiteit van Amsterdam.

Tedros is afkomstig uit de regio Tigray waar nu een bloedig conflict aan de gang is tussen het TPLF (Tigray People’s Liberation Front) en de huidige Ethiopische regering. Het Ethiopische leger heeft hem beschuldigd van hulp aan de lokale autoriteiten in de opstandige regio. Tedros is lid van het TPLF.

Steinman zei dat hij vooralsnog alleen Tedros heeft aangeklaagd, omdat de Ethiopische regering tien dagen geleden arrestatiebevelen heeft uitgevaardigd voor andere hooggeplaatste leiders van Ethiopië in de periode (van 1991 tot 2018) dat het TPLF aan de macht was in Ethiopië. “Het ICC vervolgt geen mensen die ook vervolgd worden in het land waar de daden zich hebben afgespeeld.”

Volgens de journalist, die lang adviseur is geweest voor oppositieleden in Ethiopië, is de aanklacht nu ingediend, omdat de WHO op het moment van een pandemie “niet geleid kan worden door een crimineel”.