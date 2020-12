Baas Pairi Daiza woest op Frank Vandenbroucke: “Gedraagt zich als een Romeinse keizer en wij zijn de gladiatoren”

Eric Domb, de algemeen directeur van Pairi Daiza, is woest dat de regering geen perspectief biedt aan de dierenparken in ons land. In een lange Facebookpost wijst hij daarvoor rechtstreeks naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en de manier waarop de minister tot dat besluit kwam. “Alsof hij een Romeinse keizer is die met zijn duim het leven van de gladiator bepaalt.”

Dierenparken in ons land moeten tot nader order gesloten blijven. Iets wat ze zelf mogelijk niet verwacht hadden. Althans toch niet bij Pairi Daiza in Bergen: zij waren al gestart met de voorbereidingen voor de heropening. “Onze teams waren hard aan de slag om het park klaar te krijgen. Verzorgers, tuiniers, hulpverleners, stewards, technische ploegen, receptionistes, winkelpersoneel, hotelpersoneel, restaurantuitbaters en iedereen die in de coulissen van het park werkt… Ze bereidden de heropening met veel passie voor”, steekt Eric Domb van wal in een lange Facebookpost. Hij bedankt daarbij nog hun werk en vraagt geduld aan de fans die graag Pairi Daiza willen bezoeken.

Na de bedankwoordjes krijgt Domb er eigenlijk geen goed woord meer uit voor de regering. Hij hekelt ook specifiek het beleid van de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (SP.A). “Tot tweemaal toe heeft Frank Vandenbroucke de voorbije dagen het ontnemen van een aantal vrijheden niet gerechtvaardigd om redenen van volksgezondheid – dat zouden nochtans goede redenen zijn, die wij altijd zouden steunen –, maar om politieke en psychologische redenen die op geen enkele wetenschappelijke basis berusten”, schrijft Domb. Hij verwijst daarmee naar de uitspraken van Vandenbroucke op de VRT, waarin hij zei vooral een schokeffect bij de bevolking te willen bereiken.

Romeinse keizer

“Vervolgens, op VTM, rechtvaardigde diezelfde Frank Vandenbroucke het verbod op openluchtwandelingen in dierenparken niet met een of andere studie (...), maar louter en alleen met zijn onwil om extra versoepelingen toe te staan. Er werd zelfs niet over nagedacht”, klinkt het. “Dierentuinen moeten maar wachten tot de wetenschap opnieuw de bovenhand neemt in de besluitvorming, of tot Frank Vandenbroucke zin heeft om wetenschappelijke informatie te analyseren alvorens te beslissen.”

Domb vergelijkt die manier van besluiten met een Romeinse arena. “Het doet ons denken aan het antieke beeld van de gladiator die wacht op de duim van de keizer. Naar beneden? Dan sterft hij. Naar boven? Dan leeft hij.”

“Ze toont enkel minachting voor de bedrijven, werknemers en hun families die zo hard gewerkt hebben om hun vrijheden te heroveren op een veilige manier voor iedereen”, besluit de directeur.