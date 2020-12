Partijen krijgen in 2021 weer meer geld: indexering dotaties en toelagen kost staatskas 822.000 euro extra

De partijdotaties zullen volgend jaar gewoon worden geïndexeerd. N-VA diende bij de begrotingsbesprekingen een amendement in om de jaarlijkse indexering stop te zetten, maar de andere partijen volgden niet. Zij willen liever de wet wijzigen. Maar de gesprekken daarover slabakken al jaren. Voor 2021 moet er in totaal 822.000 euro extra worden ingeschreven in de begroting.