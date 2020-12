Aster Vranckx (KV Mechelen) blijft speeldag geschorst, maar kan door beroep donderdag toch spelen tegen Eupen

De Geschillencommissie heeft Aster Vranckx (KV Mechelen) één speeldag schorsing plus een boete van 1000 euro opgelegd na zijn rode kaart tegen Beerschot vorige zondag. De club gaat in beroep, waardoor Vranckx donderdag (17 uur) nog kan meespelen in de inhaalmatch tegen Eupen.

KV Mechelen ging eerder al niet akkoord met de minnelijke schikking die het bondsparket voorstelde, maar de Geschillencommissie velde hetzelfde oordeel: één speeldag effectieve schorsing en 1.000 euro boete.

Malinwa gaat opnieuw in beroep en dat wordt pas vrijdag behandeld. Daardoor is Vranckx nog speelgerechtigd donderdag in de inhaalmatch tegen Eupen.

Als vrijdag de schorsing opnieuw wordt bevestigd, dan is hij geschorst voor de wedstrijd van zondag tegen Standard.

Na de al dan niet terechte rode kaart van Aster Vranckx liepen de gemoederen bij Mechelen hoog op. Temeer omdat KVM daarna een 2-1-voorsprong zag verdwijnen en uiteindelijk met 2-3 de boot in ging tegen Beerschot. Het jonge talent had eerst geel gekregen, maar na tussenkomst van de VAR werd het alsnog een uitsluiting.